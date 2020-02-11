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Количество вылечившихся от коронавируса в КНР выросло до 3996 человек

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4:34   11 Февраля 2020
Весь мир

Количество вылечившихся от коронавируса в КНР выросло до 3996 человек

Количество вылечившихся от коронавируса в КНР выросло до 3996 человек

Число вылечившихся от коронавируса в Китае возросло до 3996 человек, от заболевания скончались 1016 человек. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Ранее днем официально сообщалось, что число жертв коронавируса составляет 908 человек.

По состоянию на полночь понедельника, госкомитет получил от 31 провинции информацию о 42 638 подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом. На данный момент болеют пневмонией 37 626 человек, из которых 7333 находятся в тяжелом состоянии. Из больниц выписаны 3996 человек, скончались - 1016.

В Гонконге отдельно выявлены 42 случая заражения (один человек умер), в Макао - 10 (один вылечился), на Тайване - 18 (один выздоровел).

Под наблюдением медиков также находятся 187,7 тысячи человек, имевших тесный контакт с заболевшими. За последние сутки выявлены 2478 новых случаев заражения.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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