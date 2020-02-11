Поправки о расширении маткапитала внесены в Госдуму РФ

Депутаты Госдумы от «Единой России» внесли на рассмотрение ГД поправки и об использовании материнского капитала. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Поправки были подготовлены в соответствии с поручениями российского президента Владимира Путина, которые он объявил во время послания Федеральному собранию.

В частности, поправки предусматривают продление действия программы маткапитала до конца 2026 года, а также его ежегодную индексацию. Предлагается деньги выплачивать семьям, в которых с 1 января текущего года появится первый ребенок.

Ожидается, что такие семьи будут получать по 466 617 рублей. При рождении или усыновлении второго и последующих детей будет выплачиваться по 616 617 рублей.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что инициативы президента РФ должны быть реализованы как можно быстрее. По его словам, расширение программы маткапитала является безусловным приоритетом.