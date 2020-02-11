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3:29   11 Февраля 2020
Весь мир

Космические силы США заявили о «преследовании» американского спутника российскими

Космические силы США заявили о «преследовании» американского спутника российскими

Американские власти обеспокоены «реследованием» разведывательного спутника США двумя российскими космическими аппаратами. Об этом заявил журналу TIME омандующим космическими силами США Джон Рэймонд.

По информации издания, речь идет о российских спутниках «Космос-2542» и «Космос-2543», а также о американском спутнике-разведчике USA-245 (KH-11).

Генерал ВВС США заявил, что российский аппарат после запуска на орбиту в ноябре разделился на две части, начав маневры в сторону к американскому спутнику. Российские аппараты оказались рядом с американским в середине января текущего года. При этом расстояние между ними иногда состояло около 160 километров.

Рэймонд отметил, что военные считают подобные действия «нетипичными и вызывающими беспокойство». По его словам, это в потенциале может создать опасную ситуацию в космосе.

Также командующий сообщил, что правительство США выразило России озабоченность ситуацией по дипломатическим каналам.

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Автор: Олег Королев
#сша #американский спутник

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