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 Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере Венесуэлы

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Поправки о расширении маткапитала внесены в Госдуму РФ

Поправки о расширении маткапитала внесены в Госдуму РФ

 Депутаты Госдумы предлагают принудительно лечить алкоголиков

Депутаты Госдумы предлагают принудительно лечить алкоголиков
Глава офиса президента Украины подал заявление об отставке

Глава офиса президента Украины подал заявление об отставке

 Помощник Зеленского заявил о его стремлении прекратить войну в Донбассе

Помощник Зеленского заявил о его стремлении прекратить войну в Донбассе
Космические силы США заявили о «преследовании» американского спутника российскими

Космические силы США заявили о «преследовании» американского спутника российскими

 Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере Венесуэлы

Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере Венесуэлы
3:12   11 Февраля 2020
Весь мир

Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере Венесуэлы

Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере Венесуэлы

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что за атакой склад оборудования телекоммуникационных компаний в штате Карабобо стоят США и Колумбия.

В воскресенье сообщалось, что на складе компаний Cantv и Movilnet произошли взрывы. В результате были полностью уничтожены стратегические резервные системы телекоммуникационного оборудования. Компании подтвердили факт утраты оборудования, а также свои обязательства по обеспечению телекоммуникаций в Боливарианской республике.

Мадуро на встрече с с участниками марша против санкций США заявил, что за террористической атакой стоят правые силы под руководством американского президента Дональда Трампа, колумбийского президента Ивана Дуке и главы оппозиции Хуана Гуаидо.

Также он заявил, что пострадавшим компаниям правительство компенсирует ущерб.

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Автор: Олег Королев
#сша #венесуэла

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