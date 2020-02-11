Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере Венесуэлы

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что за атакой склад оборудования телекоммуникационных компаний в штате Карабобо стоят США и Колумбия.

В воскресенье сообщалось, что на складе компаний Cantv и Movilnet произошли взрывы. В результате были полностью уничтожены стратегические резервные системы телекоммуникационного оборудования. Компании подтвердили факт утраты оборудования, а также свои обязательства по обеспечению телекоммуникаций в Боливарианской республике.

Мадуро на встрече с с участниками марша против санкций США заявил, что за террористической атакой стоят правые силы под руководством американского президента Дональда Трампа, колумбийского президента Ивана Дуке и главы оппозиции Хуана Гуаидо.

Также он заявил, что пострадавшим компаниям правительство компенсирует ущерб.