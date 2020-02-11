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 Помощник Зеленского заявил о его стремлении прекратить войну в Донбассе

Помощник Зеленского заявил о его стремлении прекратить войну в Донбассе
Число вылечившихся от коронавируса в Хубэе увеличилось до 2222 человек

Число вылечившихся от коронавируса в Хубэе увеличилось до 2222 человек

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2:49   11 Февраля 2020
Весь мир

Число вылечившихся от коронавируса в Хубэе увеличилось до 2222 человек

Число вылечившихся от коронавируса в Хубэе увеличилось до 2222 человек

Более 2,2 тысячи человек выздоровели в китайской провинции Хубэй после заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный комитет здравоохранения.

В заявлении говорится, что всего из больниц были выписаны 2222 пациента, за последние сутки это 427 новых случаев. При этом числе всех случаев заражения коронавирусом в провинции составляет 31 728.

Также за прошедшие сутки были зафиксированы 2097 новых случаев заражения, из которых 1552 - в городе Ухань, являющийся центром распространения вируса. Общее число погибших в китайской провинции Хубэй достигло 974.

Китайские власти 31 декабря минувшего года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. Специалисты вяснили, что возбудителем является коронавирус 2019-nCoV.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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