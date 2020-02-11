Количество контуженных военных США при ракетном ударе Ирана выросло до 109

Контузии при ответном ракетном ударе Ирана по американской базе в Ираке получили по меньшей мере 109 военных США, сообщает пресс-служба Пентагона.

В военном ведомстве отметили, что это на 45 человек больше, чем в предыдущем отчете.

По информации пресс-службы, 76 человек вернулись к исполнению обязанностей. В Германию после тщательного обследования были направлены по меньшей мере 27 человек, 21 впоследствии переправлен в США, состояние пятерых продолжают оценивать врачи. Один из них уже вернулся к месту несения службы в Ирак.

США провели в Багдаде 3 января операцию, в ходе которой убили иранского генерала Касема Сулеймани. Иран в ответ нанес ракетные удары по американской базе «Айн аль-Асад». Первоначально американский президент Дональд Трамп и руководство Пентагона заявляли об отсутствии пострадавших.

Позже военные США признали, что пострадавшие все же есть. Их число постоянно увеличивается. В Пентагоне объяснили это тем, что симптомы контузии появляются не сразу.