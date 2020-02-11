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 Количество контуженных военных США при ракетном ударе Ирана выросло до 109

Количество контуженных военных США при ракетном ударе Ирана выросло до 109
Депутаты Госдумы предлагают принудительно лечить алкоголиков

Депутаты Госдумы предлагают принудительно лечить алкоголиков

 Поправки по использованию маткапитала внесли в Госдуму

Поправки по использованию маткапитала внесли в Госдуму
Глава офиса президента Украины подал заявление об отставке

Глава офиса президента Украины подал заявление об отставке

 Помощник Зеленского заявил о его стремлении прекратить войну в Донбассе

Помощник Зеленского заявил о его стремлении прекратить войну в Донбассе
Число вылечившихся от коронавируса в Хубэе увеличилось до 2222 человек

Число вылечившихся от коронавируса в Хубэе увеличилось до 2222 человек

 Количество контуженных военных США при ракетном ударе Ирана выросло до 109

Количество контуженных военных США при ракетном ударе Ирана выросло до 109
2:19   11 Февраля 2020
Весь мир

Количество контуженных военных США при ракетном ударе Ирана выросло до 109

Количество контуженных военных США при ракетном ударе Ирана выросло до 109

Контузии при ответном ракетном ударе Ирана по американской базе в Ираке получили по меньшей мере 109 военных США, сообщает пресс-служба Пентагона.

В военном ведомстве отметили, что это на 45 человек больше, чем в предыдущем отчете.

По информации пресс-службы, 76 человек вернулись к исполнению обязанностей. В Германию после тщательного обследования были направлены по меньшей мере 27 человек, 21 впоследствии переправлен в США, состояние пятерых продолжают оценивать врачи. Один из них уже вернулся к месту несения службы в Ирак.

США провели в Багдаде 3 января операцию, в ходе которой убили иранского генерала Касема Сулеймани. Иран в ответ нанес ракетные удары по американской базе «Айн аль-Асад». Первоначально американский президент Дональд Трамп и руководство Пентагона заявляли об отсутствии пострадавших.

Позже военные США признали, что пострадавшие все же есть. Их число постоянно увеличивается. В Пентагоне объяснили это тем, что симптомы контузии появляются не сразу.

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Автор: Олег Королев
#сша #иран #сулеймани

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