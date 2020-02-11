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 Помощник Зеленского заявил о его стремлении прекратить войну в Донбассе

Помощник Зеленского заявил о его стремлении прекратить войну в Донбассе
Число вылечившихся от коронавируса в Хубэе увеличилось до 2222 человек

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1:57   11 Февраля 2020
Весь мир

«Роскосмос» обсудит с NASA полеты в дальний космос

«Роскосмос» обсудит с NASA полеты в дальний космос

«Роскосмос» намерен провести с NASA переговоры по совместному исследованию дальних рубежей космоса. Об этом сообщил глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин н а своей странице в Twitter.

По его словам, накануне пилотируемого пуска в апреле планируются переговоры по сотрудничеству в исследованиях дальнего космоса.

Очередная экспедиция отправится на МКС с космодрома Байконур девятого апреля. В полет отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

На данный момент на МКС находятся россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Мейр, которые должны вернуться на Землю 17 апреля.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что госкорпорация определилась с местом размещения филиала Центра подготовки космонавтов на космодроме Восточный, где будут готовить экипажи к полетам на околоземную орбиту и к Луне.

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Автор: Олег Королев
#наса #роскосмос

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