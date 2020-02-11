Глава офиса президента Украины подал заявление об отставке

Руководитель офиса украинского президента Андрей Богдан подал заявление об отставке. Об этом сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источники.

Ранее СМИ сообщали, что между Андреем Богданом и помощником президента Украины Андреем Ермаком существует взаимная неприязнь и конкуренция, которая достигла своего пика. Позже «Украинская правда» сообщила, что готовится отставка Богдана.

В сообщении издания говорится, что руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан зарегистрировал заявление об отставке. При этом со ссылкой на пять источников отмечается, что Богдан уже обсуждал свою отставку с президентом Владимиром Зеленским в понедельник.

Также отмечается, что глава офиса президента обсуждал свою отставку со своими замами. Однако, о причинах Богдана уволиться источники издания не сообщают.