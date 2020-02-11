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1:01   11 Февраля 2020
Россия

Поправки по использованию маткапитала внесли в Госдуму

Поправки по использованию маткапитала внесли в Госдуму

«Единая Россия» внесла на рассмотрение Государственной думы РФ поправки, касающиеся использования средств материнского капитала.

Как сообщает пресс-служба партии, поправки были разработаны в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, которые глава государства озвучил 15 января текущего года в Послании к Федеральному собранию.

Как отмечается материнский капитал в размере 466 тысяч 617 рублей с могут получить семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. За рождение второго ребенка семьи смогут получить маткапитал в размере 616 тысяч 617 рублей.

Решение о выдаче материнского капитала теперь будет приниматься в течение 15 дней с момента подачи соответствующего заявления. Об этом также говорил президент в своем Послании к Федеральному собранию.

«Важно сделать так, чтобы предложения президента как можно скорее заработали на практике, начали помогать семьям. Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет», — сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Поправки по использованию маткапитала внесли в Госдуму 

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Автор: Александр Люблинский
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