Поправки по использованию маткапитала внесли в Госдуму 

«Единая Россия» внесла на рассмотрение Государственной думы РФ поправки, касающиеся использования средств материнского капитала.

Как сообщает пресс-служба партии, поправки были разработаны в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, которые глава государства озвучил 15 января текущего года в Послании к Федеральному собранию.

Как отмечается материнский капитал в размере 466 тысяч 617 рублей с могут получить семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. За рождение второго ребенка семьи смогут получить маткапитал в размере 616 тысяч 617 рублей.

Решение о выдаче материнского капитала теперь будет приниматься в течение 15 дней с момента подачи соответствующего заявления. Об этом также говорил президент в своем Послании к Федеральному собранию.