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1:11   11 Февраля 2020
Россия

Депутаты Госдумы предлагают принудительно лечить алкоголиков

Депутаты Госдумы предлагают принудительно лечить алкоголиков

Зампред комитета ГД по охране здоровья Николай Говорин рассказал «Парламентской газете» о готовящемся законе, благодаря которому страдающих алкоголизмом граждан смогут лечить от пагубного пристрастия недобровольно.

Депутат в интервью изданию рассказал, что предлагаемая инициатива коснется только самых злостных алкоголиков, которые в состоянии опьянения отличаются асоциальным поведением и представляют опасность как для себя, так и для окружающих. Он отметил, что речь о тех, кто издевается над домочадцами: 70 процентов случаев семейного насилия связаны с пьянством.

Говорин отметил, что законопроект подразумевает, что если человек, злоупотребляющий алкоголем и находящийся в состоянии опьянения совершил административное нарушение, то рассматривающий дело судья сможет направить этого гражданина на медицинское обследование для выявления алкогольной зависимости. В случае, если исследование покажет, что человек страдает алкоголизмом, и его асоциальное поведение обусловлено данной болезнью, то судья вправе, кроме самого наказания за содеянное, обязать обвиняемого пройти необходимое лечение и реабилитацию.

Депутат подчеркнул, что в зависимости от конкретных обстоятельств содеянного и рекомендации комиссии врачей-наркологов это лечение может быть как амбулаторным, так и стационарным, и будет осуществляться в наркологическом диспансере. Говорин напомнил, что аналогичные нормы действуют в России в отношении наркоманов.

По словам парламентария, данная практика существует во многих странах, где до 70 процентов лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, проходят обязательное лечение по решению суда.

«Мы обсуждали эту тему с главными наркологами субъектов Федерации, они уверяют, что в целом готовы. У нас в стране достаточно сильная наркологическая служба, недавно была успешно завершена её модернизация», — подчеркнул Говорин.

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Автор: Олег Королев
#госдума рф #алкоголизм

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