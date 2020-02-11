Представители ЦПВС провели очередную гуманитарную акцию в сирийской провинции Ракка

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) продолжает оказывать помощь сирийским гражданам, восстанавливающим мирную жизнь в стране.

Как рассказал в понедельник 10 февраля руководитель ЦПВС генерал-майор Юрий Боренков, за прошедшие сутки российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в населенный пункт Азьяр в провинции Ракка, и раздали местным жителям 250 продовольственных наборов, общим весом 900 килограммов.

Как отмечается, всего Центр по примирению враждующих сторон провел в Сирии 2 3563 гуманитарные акции, раздав гражданскому населению 3 957,2 тонны продовольствия.

Также за минувшие сутки российские военные медики оказали помощь 201 сирийскому гражданину в провинциях Алеппо (населенный пункт Кобани) и Хасеке (населенный пункт Камишлия). Всего с начала процесса мирного урегулирования медицинские специалисты российского Минобороны оказали медпомощь 123 874 жителям САР.