Захарова оценила действия Японии в отношении лайнера, находящегося на карантине

Власти Японии действуют несистемно в отношении круизного судна Diamond Princess, стоящего на карантине возле порта Йокогама. Об этом заявили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В понедельник представители японского министерства здравоохранения сообщили, что еще 60 человек из числа пассажиров и членов экипажа лайнера был подтвержден коронавирус нового типа. Таким образом, общее число заразившихся на судне достигло 130 человек. Всего на судне находятся около 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина. Карантин был введен после того, сошедший в Гонконге с судна пассажир заразился коронавирусом.

Захарова в эфире «Русского радио» отметила, что власти Японии не проявляют «тех самых инновационных чудес, которых от них все ждали».

Она отметила, что обсуждала с российскими экспертами действия Токио. По его словам, те охарактеризовали действия японских властей как бессистемные, хаотичные и «вызывающие большие вопросы».