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 Захарова оценила действия Японии в отношении лайнера, находящегося на карантине

Захарова оценила действия Японии в отношении лайнера, находящегося на карантине
Депутаты Госдумы предлагают принудительно лечить алкоголиков

Депутаты Госдумы предлагают принудительно лечить алкоголиков

 Поправки по использованию маткапитала внесли в Госдуму

Поправки по использованию маткапитала внесли в Госдуму
Глава офиса президента Украины подал заявление об отставке

Глава офиса президента Украины подал заявление об отставке

 Помощник Зеленского заявил о его стремлении прекратить войну в Донбассе

Помощник Зеленского заявил о его стремлении прекратить войну в Донбассе
Представители ЦПВС провели очередную гуманитарную акцию в сирийской провинции Ракка

Представители ЦПВС провели очередную гуманитарную акцию в сирийской провинции Ракка

 Захарова оценила действия Японии в отношении лайнера, находящегося на карантине

Захарова оценила действия Японии в отношении лайнера, находящегося на карантине
0:48   11 Февраля 2020
Весь мир

Захарова оценила действия Японии в отношении лайнера, находящегося на карантине

Захарова оценила действия Японии в отношении лайнера, находящегося на карантине

Власти Японии действуют несистемно в отношении круизного судна Diamond Princess, стоящего на карантине возле порта Йокогама. Об этом заявили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В понедельник представители японского министерства здравоохранения сообщили, что еще 60 человек из числа пассажиров и членов экипажа лайнера был подтвержден коронавирус нового типа. Таким образом, общее число заразившихся на судне достигло 130 человек. Всего на судне находятся около 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина. Карантин был введен после того, сошедший в Гонконге с судна пассажир заразился коронавирусом.

Захарова в эфире «Русского радио» отметила, что власти Японии не проявляют «тех самых инновационных чудес, которых от них все ждали».

Она отметила, что обсуждала с российскими экспертами действия Токио. По его словам, те охарактеризовали действия японских властей как бессистемные, хаотичные и «вызывающие большие вопросы».

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Автор: Олег Королев
#лайнер #коронавирус

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