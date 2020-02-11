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 Помощник Зеленского заявил о его стремлении прекратить войну в Донбассе

Помощник Зеленского заявил о его стремлении прекратить войну в Донбассе
Представители ЦПВС провели очередную гуманитарную акцию в сирийской провинции Ракка

Представители ЦПВС провели очередную гуманитарную акцию в сирийской провинции Ракка

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0:38   11 Февраля 2020
Весь мир

Российские военные провели в Сирии патрулирование по четырем маршрутам

Российские военные провели в Сирии патрулирование по четырем маршрутам

Сотрудники российской военной полиции, действуя согласно сочинскому меморандуму, продолжают проводить патрулирование на сирийско-турецкой границе.

Как сообщает в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков, подразделения российской военной полиции провели патрулирование самостоятельно в связи с неявкой турецкой стороны.

Патрулирование было проведено по трем маршрутам в провинции Алеппо, по двум маршрутам в провинции Хасеке и по одному маршруту в провинции Ракка. Кроме того, армейская авиация провела воздушное патрулирование по двум маршрутам.

Все мероприятия в рамках патрулирования, как отмечает глава ЦПВС, прошли без происшествий, в соответствии с утвержденными планами.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #сирия #турция #политика #весь мир #патрулирование #военная полиция #цпвс

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