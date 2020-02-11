Российские военные провели в Сирии патрулирование по четырем маршрутам

Сотрудники российской военной полиции, действуя согласно сочинскому меморандуму, продолжают проводить патрулирование на сирийско-турецкой границе.

Как сообщает в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков, подразделения российской военной полиции провели патрулирование самостоятельно в связи с неявкой турецкой стороны.

Патрулирование было проведено по трем маршрутам в провинции Алеппо, по двум маршрутам в провинции Хасеке и по одному маршруту в провинции Ракка. Кроме того, армейская авиация провела воздушное патрулирование по двум маршрутам.

Все мероприятия в рамках патрулирования, как отмечает глава ЦПВС, прошли без происшествий, в соответствии с утвержденными планами.