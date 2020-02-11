Помощник Зеленского заявил о его стремлении прекратить войну в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский выразил желание остановить войну в Донбассе. Об этом заявил его помощник Андрей Ермак.

Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет прекратить войну, и Киев якобы делает «все возможное» для того, чтобы это состоялось. Помощник Зеленского подчеркнул, что украинские власти работают «на всех уровнях» — как в минском, так и в нормандском формате.

При этом Ермак заявил, что Россия также хочет мира в Донбассе, иначе бы Москва не участвовала в данных форматах.

Помощник Зенленского отметил, что провел конструктивные переговоры с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что даже если у Киева есть твердое намерение не допустить насилия по отношению к жителям Донбасса, не все добровольческие батальоны готовы следовать приказам властей.