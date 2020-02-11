Российские ПВО отбили две атаки на базу Хмеймим в Сирии

Средства противовоздушной обороны на российской авиабазе Хмеймим в Сирии вечером 9 февраля выявили и отразили две атаки, предпринятых при помощи ударных беспилотников, которые были запущены с территории Идлибской зоны деэскалации, находящейся под контролем боевиков.

Об этом в понедельник 10 февраля рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Юрий Боренков.

По его словам, первая атака, совершенная с северо-восточного направления, была отражена ракетой из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» на расстоянии примерно двух километров от базы. Второй беспилотник приближался к авиабазе Хмеймим со стороны Средиземного моря, с северо-западного направления, и был сбит на расстоянии шести километров от нее.

Как отмечается, на авиабазе Хмеймим нет ни пострадавших, ни материального ущерба. База продолжает работать в штатном режиме.

Российский ЦПВС обратился также к командирам незаконных формирований с призывом отказаться от вооруженных провокаций и приложить усилия к мирному урегулированию на подконтрольных им территориях.