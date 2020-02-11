Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутаты Госдумы предлагают принудительно лечить алкоголиков

Депутаты Госдумы предлагают принудительно лечить алкоголиков

 Поправки по использованию маткапитала внесли в Госдуму

Поправки по использованию маткапитала внесли в Госдуму
Глава офиса президента Украины подал заявление об отставке

Глава офиса президента Украины подал заявление об отставке

 Помощник Зеленского заявил о его стремлении прекратить войну в Донбассе

Помощник Зеленского заявил о его стремлении прекратить войну в Донбассе
Представители ЦПВС провели очередную гуманитарную акцию в сирийской провинции Ракка

Представители ЦПВС провели очередную гуманитарную акцию в сирийской провинции Ракка

 Захарова оценила действия Японии в отношении лайнера, находящегося на карантине

Захарова оценила действия Японии в отношении лайнера, находящегося на карантине
Депутаты Госдумы предлагают принудительно лечить алкоголиков

Депутаты Госдумы предлагают принудительно лечить алкоголиков

 Поправки по использованию маткапитала внесли в Госдуму

Поправки по использованию маткапитала внесли в Госдуму
Глава офиса президента Украины подал заявление об отставке

Глава офиса президента Украины подал заявление об отставке

 Помощник Зеленского заявил о его стремлении прекратить войну в Донбассе

Помощник Зеленского заявил о его стремлении прекратить войну в Донбассе
Представители ЦПВС провели очередную гуманитарную акцию в сирийской провинции Ракка

Представители ЦПВС провели очередную гуманитарную акцию в сирийской провинции Ракка

 Захарова оценила действия Японии в отношении лайнера, находящегося на карантине

Захарова оценила действия Японии в отношении лайнера, находящегося на карантине
0:21   11 Февраля 2020
Весь мир

Российские ПВО отбили две атаки на базу Хмеймим в Сирии

Российские ПВО отбили две атаки на базу Хмеймим в Сирии

Средства противовоздушной обороны на российской авиабазе Хмеймим в Сирии вечером 9 февраля выявили и отразили две атаки, предпринятых при помощи ударных беспилотников, которые были запущены с территории Идлибской зоны деэскалации, находящейся под контролем боевиков.

Об этом в понедельник 10 февраля рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Юрий Боренков.

По его словам, первая атака, совершенная с северо-восточного направления, была отражена ракетой из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» на расстоянии примерно двух километров от базы. Второй беспилотник приближался к авиабазе Хмеймим со стороны Средиземного моря, с северо-западного направления, и был сбит на расстоянии шести километров от нее.

Российские ПВО отбили две атаки на базу Хмеймим в Сирии

Как отмечается, на авиабазе Хмеймим нет ни пострадавших, ни материального ущерба. База продолжает работать в штатном режиме.

Российский ЦПВС обратился также к командирам незаконных формирований с призывом отказаться от вооруженных провокаций и приложить усилия к мирному урегулированию на подконтрольных им территориях.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #сирия #политика #хмеймим #атака #весь мир #беспилотники #пво #цпвс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...