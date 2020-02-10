Сирийская армия захватила и зачистила сеть туннелей джихадистов в Аль-Эйсе

Федеральное агентство новостей (ФАН) подводит итоги дня в Сирии, сообщая о обмене ударами между сирийскими и турецкими вооруженными силами в Идлибе, а также об атаке неизвестных на курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре, в результате которой были убиты два человека.

В провинции Алеппо, как сообщает сирийское государственное информагентство SANA, подразделения правительственных сил зачистили сеть туннелей и баррикад, обустроенных террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» в стратегически важном городе Аль-Эйцс и его окрестностях. Как отмечается, в разветвленной сети туннелей сирийские военнослужащие обнаружили склады боеприпасов, карцер и комнаты для террористов.

При этом новостное агентство Al Mohrar Media сообщает со ссылкой на боевиков «Сирийской национальной армии», что тем при помощи ПТУРов удалось уничтожить несколько единиц военной техники, а также убить группу солдат сирийской армии в окрестностях Алеппо – у селения Рашидин. Однако официальные источники на данный момент не подтверждают информацию о потерях в рядах САА в данном районе.

На востоке провинции Дейр-эз-Зор, как сообщает агентство Alk Habour, в результате нападения неизвестных были убиты двое боевиков SDF («Демократических сил Сирии»), проводивших патрулирование в городе Шхиль.

В провинции Идлиб сирийская и турецкая армия обменялись ударами. Изначально в интернете были опубликованы фотографии последствий артиллерийского удара, который сирийская армия нанесла по турецкому военному конвою в районе авиабазы у селения Тафтаназ. Как сообщается, в результате удара были уничтожены танк «M60T», и БТР модели «M113», а также грузовик и несколько тягачей были повреждены. В ответ армия Турции нанесла удары по 115 объектам сирийской армии, уничтожив, по данным турецкого Мрнобороны, вертолет и три танка, а также ранив 105 сирийских военнослужащих. Сирийское оборонное ведомство на данный момент не сообщало, ни о проникновении турецких истребителей в воздушное пространство САР, ни о потерях.

Также сирийские ВВС наносят удары по опорным пунктам боевиков на юге провинции Идлиб – на подступах к городу Араб-Саяд и в окрестностях Кафр-Набеля, а в районе поселка Мизназ правительственные силы обменялись ударами с боевиками СНА.

После того, как шестеро турецких солдат погибли в результате обстрела в провинции Идлиб, армия Турции ускорила отправку боеприпасов и бронетехники на свои наблюдательные посты. Также к турецким наблюдательным постам в Идлибе, помимо тех 1300 единиц боевой техники и грузовиков с материально-техническим обеспечением, прибывшим в САР в течение последней недели, отправлено подкрепление в виде боеприпасов, бронетехники и колонны танков. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает ТАСС, сирийская армия отбила контратаки бандформирований под городом Серакиб, отбросив в ходе ответной операции боевиков и освободив населенный пункт Ат-Тальхия, расположенный на расстоянии трех километров от заброшенного аэродрома у Тафтаназа.

По сообщениям Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в район города Камышлы к базе САА прибыл конвой, состоящий из 15 военных бронированных пикапов, однако о назначении конвоя информации пока не поступало. Наблюдательный пункт сирийской армии и российской военной полиции был разбит под городом Камышлы в соответствии с положениями российско-турецкого меморандума, подписанного в Сочи 22 октября 2019 года.