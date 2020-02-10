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 Три человека ранены в результате стрельбы в супермаркете в Арканзасе

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 Три человека ранены в результате стрельбы в супермаркете в Арканзасе

Три человека ранены в результате стрельбы в супермаркете в Арканзасе
22:36   10 Февраля 2020
Весь мир

Три человека ранены в результате стрельбы в супермаркете в Арканзасе

Три человека ранены в результате стрельбы в супермаркете в Арканзасе

Стрельба произошла в понедельник, 10 февраля, в супермаркете американского города Форрест-Сити на востоке штата Арканзас.

В результате стрельбы, как сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на источники в местной полиции, ранения получили как минимум три человека. Подробностей об их состоянии к настоящему моменту не приводится.

В то же время телеканал WMC сообщает, что полицейские ликвидировали стрелка. Также отмечается, что двое из трех пострадавших при стрельбе – сотрудники правоохранительных органов.

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Автор: Александр Люблинский
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