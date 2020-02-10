Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Более 380 человек эвакуированы из шахты в Кировске из-за пожара

Более 380 человек эвакуированы из шахты в Кировске из-за пожара

 После визита Мишустина в Великом Новгороде решили построить дом престарелых

После визита Мишустина в Великом Новгороде решили построить дом престарелых
Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

 Власти Косово не пытаются вступить в Интерпол

Власти Косово не пытаются вступить в Интерпол
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксировали в Лондоне

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксировали в Лондоне

 МО РФ опубликовало видео движения турецкой военной колонны в провинции Идлиб

МО РФ опубликовало видео движения турецкой военной колонны в провинции Идлиб
Более 380 человек эвакуированы из шахты в Кировске из-за пожара

Более 380 человек эвакуированы из шахты в Кировске из-за пожара

 После визита Мишустина в Великом Новгороде решили построить дом престарелых

После визита Мишустина в Великом Новгороде решили построить дом престарелых
Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

 Власти Косово не пытаются вступить в Интерпол

Власти Косово не пытаются вступить в Интерпол
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксировали в Лондоне

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксировали в Лондоне

 МО РФ опубликовало видео движения турецкой военной колонны в провинции Идлиб

МО РФ опубликовало видео движения турецкой военной колонны в провинции Идлиб
22:21   10 Февраля 2020
Весь мир

Китай и Россия названы главными угрозами для США в бюджете Белого дома

Китай и Россия названы главными угрозами для США в бюджете Белого дома

Бюджет Белого дома на 2021 финансовый год, который начнется 1 октября 2020 года, предлагает считать главными угрозами для США Китай и Россию.

Об этом говорится в опубликованном документе.

«Вступая в 2020 год, угрозы, с которыми сталкивается Америка, быстро смещаются и развиваются. В то время как американский народ все еще сталкивается с опасностями, представляемыми исламистскими террористами и транснациональными преступниками, Америка также сталкивается с проблемами возрождающихся конкурирующих национальных государств, включая Китай и Россию», — говорится в бюджете американской администрации.

Там же отмечается, что бюджет отражает необходимость в новой американской стратегии, которая бы соответствовала реалиям новой эры. Администрация США для того, чтобы обеспечить безопасность внутри страны и интересы Вашингтона за рубежом занимается развитием Вооруженных сил и расширением возможностей по противодействию угрозам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #политика #китай #угроза #бюджет #белый дом #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...