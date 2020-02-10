Китай и Россия названы главными угрозами для США в бюджете Белого дома

Бюджет Белого дома на 2021 финансовый год, который начнется 1 октября 2020 года, предлагает считать главными угрозами для США Китай и Россию.

Об этом говорится в опубликованном документе.

«Вступая в 2020 год, угрозы, с которыми сталкивается Америка, быстро смещаются и развиваются. В то время как американский народ все еще сталкивается с опасностями, представляемыми исламистскими террористами и транснациональными преступниками, Америка также сталкивается с проблемами возрождающихся конкурирующих национальных государств, включая Китай и Россию», — говорится в бюджете американской администрации.

Там же отмечается, что бюджет отражает необходимость в новой американской стратегии, которая бы соответствовала реалиям новой эры. Администрация США для того, чтобы обеспечить безопасность внутри страны и интересы Вашингтона за рубежом занимается развитием Вооруженных сил и расширением возможностей по противодействию угрозам.