Мундеп Смакотин призвал бороться с пьянством – основной причиной домашнего насилия

Депутат муниципального образования «Екатерингофский» шестого созыва Олег Смакотин заявил, что, возможно, законопроект о домашнем насилии и преследует благие цели, но направлен на разрушение семьи в целом, поэтому он выступает категорически против него.

Об этом Смакотин заявил в понедельник на большой пресс-конференции «Закон о домашнем насилии – за и против», которую провела медиагруппа «Патриот».

«Я также категорически против данного законопроекта, потому что, может быть, это и благое дело, но направленное на разрушение института семьи в целом. Тот, кто его внимательно читал, и тот, кто изучал практику данного закона в США или в Европе, может это подтвердить», — заявил муниципальный депутат.

По его словам, бороться необходимо не с самим фактом проявления домашнего насилия и не при помощи принятия данного закона. В 70 процентах случаев причиной домашнего насилия является употребление алкоголя, и именно с этим необходимо бороться, подчеркнул Смакотин.