Бытовое насилие в семьях недопустимо, но если люди неадекватные, то никакими законами конфликты в семьях государству пресечь не удастся. Об этом депутат Госдумы Сергей Вострецов заявил на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной законопроекту о домашнем насилии.

«Нельзя жить ни при каком насилии. Если в ход пошли руки и оскорбления — это будет только нарастать. Либо вы садитесь и договариваетесь об условиях: ты здесь уступаешь, а я здесь. А если уже вышли за рамки, надо искать выход, мы все люди. И мужчина, и женщина могут друг друга провоцировать, у вас у всех разный характер. Но бить друг друга взрослым людям непозволительно», – считает Вострецов.

По мнению депутата, если в цивилизованном обществе кто-то позволяет себе распускать руки на членов своей семьи, то ему необходима медицинская помощь. Кроме того, часто женщины боятся признаться в том, что в их семье имеет место бытовое насилие, что по мнению Вострецова граничит с мазохизмом.

«Некоторые боятся матерями-одиночками стать, потому что пособия не платят, потому что останешься без всего, и алиментщика этого не найдешь. Мы же не в пещере живем, если ты уйдешь из дома, ты не замерзнешь и не умрешь с голода. Здесь тоже присутствует элемент мазохизма со стороны женщин, а некоторые просто провокаторы», – считает депутат.

10 февраля в стенах Медиагруппы «Патриот» прошла пресс-конференция «Закон о домашнем насилии — "за" и "против"», на которой специалисты обсудили предлагаемые поправки в уголовное и административное законодательство России.