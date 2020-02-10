Украина и РФ обменяются послами после завершения конфликта в Донбассе

Взаимное возвращение послов России и Украины не стоит на повестке дня, это произойдет после завершения конфликта в Донбассе, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил желании обменяться послами с Украиной. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что переговоров по этому вопросу между сторонами не было.

«Я читал эту новость от моего дорого друга министра Лаврова. Но мы сейчас не на этой стадии. Что он говорил, так это то, что однажды послы вернутся. И это правда. Когда война закончится, мы пошлем послов», — заявил Пристайко после пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме.

Украина отозвала своего посла в РФ Владимира Ельченко в марте 2014 года. С 2015 года временным поверенным в делах Украины в РФ является Руслан Нимчинский. Занимавшая тогда пост замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в августе 2016 года заявила, что вопрос о назначении нового посла РФ снят с повестки дня по инициативе украинской стороны.