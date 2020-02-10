МИД РФ указал на неэффективность некоторых министров в рамках «нормандского формата»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал неэффективными встречи в «нормандском формате». В МИД РФ считают, что проблема не в формате встреч, а в неэффективности некоторых министров.

«Опыт показывает, что неэффективны не министерские встречи, а некоторые министры», – прокомментировал ТАСС заявление Пристайко источник в МИД РФ.

Ранее в этот же день Пристайко, в ходе пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы в Риме заявил, что после его встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в декабре стала понятна неэффективность «нормандского формата».

«Нормандский формат» переговоров по Украине появился в июне 2014 года и включает в себя взаимодействие лидеров России, Украины, Франции и Германии по вопросам урегулирования ситуации на Украине. 9 декабря 2019 года в Париже прошел очередной саммит в «нормандском формате», по итогам которого были достигнуты договоренности о закреплении «формулы Штайнмайера» в конституции Украины, продлении особого статуса Донбасса, о прекращении огня в регионе и разведении сил в трех новых пунктах на линии соприкосновения.