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Турция ударила по 115 целям сирийской армии в ответ на обстрел своих военных

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20:32   10 Февраля 2020
Весь мир

Турция ударила по 115 целям сирийской армии в ответ на обстрел своих военных

Турция ударила по 115 целям сирийской армии в ответ на обстрел своих военных

Турция в ответ на обстрел своих военных в Идлибе нанесла удары по 115 целям сирийской армии и сбила вертолёт, сообщило Минобороны республики.

«Согласно последней информации из различных источников, в ответ были нанесены удары по 115 целям режима [президента Сирии Башара Асада]. Был нейтрализован 101 солдат режима [президента Сирии Башара Асада], а также три танка, две артиллерийские позиции и один вертолет. В рамках самообороны продолжаются удары по обозначенным целям», — утверждается в заявлении.

В этот же день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия и Турция пока не достигли договоренностей по идлибской зоне деэскалации в Сирии. Ранее сегодня Анкара заявила, что от автообстрела сирийскими военными в Идлибе пять турецких солдат погибли и еще пять были ранены, однако официально информация об обстреле не подтверждена.

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #идлиб #турция #идлибская зона деэскалации

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