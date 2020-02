Президент США предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле

Американский лидер Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле 2020 года. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил представитель пресс-пула президента США.

По его словам, у США хорошее положение для борьбы с коронавирусом. По информации американского санитарного ведомства, в США коронавирусом заболели 12 человек. Цифра не менялась с прошлой недели. Еще 68 человек ждут результатов анализов, а в 318 случаях заболевание не подтвердили.

Global health challenges such as the ongoing new #2019nCoV outbreak demonstrates that without these essential elements of health systems, we cannot hope to promote health, keep the world safe, and serve the vulnerable. https://t.co/L81fK8hSZ9