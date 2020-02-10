Крымско-татарский телеканал ATR прекратил вещание из-за отсутствия финансирования из госбюджета Украины, в котором для него заложены 50 миллионов гривен (два миллиона долларов), сообщил заместитель генерального директора ATR Айдер Муждабаев.

«Украинское государство отказывается помогать единственному крымско-татарскому телеканалу, который был выпихнут из Крыма, лишен всего имущества, всех ресурсов», — заявил Муждабаев на канале YouTube.

По словам заместителя гендиректора, в ближайшее время канал продолжит вещание в чрезвычайном режиме. В частности, «будут показываться кадры закрытия ATR, отключение его от вещания».

Частный крымско-татарский телеканал ATR первоначально работал в Крыму, однако 1 апреля 2015 года прекратил вещание, не пройдя перерегистрацию согласно российскому законодательству. Со временем телеканал, возобновил вещание с территории Украины.