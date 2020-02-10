Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Нарколог назвал пиво и вино самыми опасными напитками для алкоголизма у женщин

Нарколог назвал пиво и вино самыми опасными напитками для алкоголизма у женщин

 Политолог Кошкин назвал шантажом позицию «Новой газеты» в отношении СКР

Политолог Кошкин назвал шантажом позицию «Новой газеты» в отношении СКР

МИД РФ указал на неэффективность некоторых министров в рамках «нормандского формата»

МИД РФ указал на неэффективность некоторых министров в рамках «нормандского формата»

 Крымско-татарский телеканал ATR прекратил вещание из-за отсутствия финансирования из госбюджета Украины

Крымско-татарский телеканал ATR прекратил вещание из-за отсутствия финансирования из госбюджета Украины
Турция ударила по 115 целям сирийской армии в ответ на обстрел своих военных

Турция ударила по 115 целям сирийской армии в ответ на обстрел своих военных

 Президент США предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле

Президент США предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле
Нарколог назвал пиво и вино самыми опасными напитками для алкоголизма у женщин

Нарколог назвал пиво и вино самыми опасными напитками для алкоголизма у женщин

 Политолог Кошкин назвал шантажом позицию «Новой газеты» в отношении СКР

Политолог Кошкин назвал шантажом позицию «Новой газеты» в отношении СКР

МИД РФ указал на неэффективность некоторых министров в рамках «нормандского формата»

МИД РФ указал на неэффективность некоторых министров в рамках «нормандского формата»

 Крымско-татарский телеканал ATR прекратил вещание из-за отсутствия финансирования из госбюджета Украины

Крымско-татарский телеканал ATR прекратил вещание из-за отсутствия финансирования из госбюджета Украины
Турция ударила по 115 целям сирийской армии в ответ на обстрел своих военных

Турция ударила по 115 целям сирийской армии в ответ на обстрел своих военных

 Президент США предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле

Президент США предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле
20:17   10 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Крымско-татарский телеканал ATR прекратил вещание из-за отсутствия финансирования из госбюджета Украины

Крымско-татарский телеканал ATR прекратил вещание из-за отсутствия финансирования из госбюджета Украины

Крымско-татарский телеканал ATR прекратил вещание из-за отсутствия финансирования из госбюджета Украины, в котором для него заложены 50 миллионов гривен (два миллиона долларов), сообщил заместитель генерального директора ATR Айдер Муждабаев.

«Украинское государство отказывается помогать единственному крымско-татарскому телеканалу, который был выпихнут из Крыма, лишен всего имущества, всех ресурсов», — заявил Муждабаев на канале YouTube.

По словам заместителя гендиректора, в ближайшее время канал продолжит вещание в чрезвычайном режиме. В частности, «будут показываться кадры закрытия ATR, отключение его от вещания». 

Частный крымско-татарский телеканал ATR первоначально работал в Крыму, однако 1 апреля 2015 года прекратил вещание, не пройдя перерегистрацию согласно российскому законодательству. Со временем телеканал, возобновил вещание с территории Украины.  

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#украина #крым #киев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...