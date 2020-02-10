Пристайко допустил возможный обмен пленными с Россией в ближайший месяц

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допустил, что следующий обмен удерживаемыми лицами с Россией может произойти в ближайший месяц. Министр отметил, что пока добиться договоренностей «не удалось».

«Новый обмен может произойти в этом месяце или в следующем. Сложно предсказать», — заявил он, выступая в Ассоциации иностранной прессы в Италии.

9 декабря в Париже прошел саммит в «нормандском формате», где главы Германии, Франции, Украины и России договорились об обмене пленными в Донбассе по принципу «всех установленных на всех установленных» до Нового года. 29 декабря 2019 года состоялся первый за два года обмен пленными между Донбассом и Украиной. Согласно договоренностям, Киев должен был передать Донбассу 120 пленных в обмен на 80 человек. Однако позднее некоторые люди из списка, подготовленного сторонами, отказались от участия в обмене. В частности, ранее в воскресенье сообщалось, что в ЛНР отказались возвращаться девять человек, еще двое решили остаться в ДНР.