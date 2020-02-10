Генпрокурор США обвинил китайских хакеров во взломе компании Equifax

Генеральный прокурор США Уильям Барр выдвинул обвинение против четырех китайских хакеров в связи со взломом компьютеров бюро кредитных историй Equifax и хищением персональных данных. По его словам, речь идет о хакерской атаке 2017 года, которая стала одной из крупнейших утечек персональных данных почти половины или всех американцев.

«Я здесь, чтобы предъявить обвинение китайским военным хакерам, а именно четырем членам Народно-освободительной армии Китая, во взломе компьютерной системы бюро кредитных историй Equifax», — сказал Барр.

AG Barr announces indictment of four members of China’s military for hacking into Equifax. Read remarks:https://t.co/IU8ODXY9c2 pic.twitter.com/NPsULT2RMb — Justice Department (@TheJusticeDept) February 10, 2020

По информации американского министерства юстиции, обвинительное заключение по девяти пунктам вынесло большое федеральное жюри в Атланте на прошлой неделе. Четырех китайских хакера вступили в сговор, чтобы взломать компьютерные сети и получить несанкционированный доступ к компьютерам.

Также хакеры украли идентификационную информацию около 145 миллионов американцев и получили доступ к секретной коммерческой информации. Хакерская атака на Equifax соответствует «неприемлемой модели вторжений в компьютерные сети, финансируемых государством», резюмировал Уильям Барр.