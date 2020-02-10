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20:03   10 Февраля 2020
Весь мир

Генпрокурор США обвинил китайских хакеров во взломе компании Equifax

Генпрокурор США обвинил китайских хакеров во взломе компании Equifax

Генеральный прокурор США Уильям Барр выдвинул обвинение против четырех китайских хакеров в связи со взломом компьютеров бюро кредитных историй Equifax и хищением персональных данных. По его словам, речь идет о хакерской атаке 2017 года, которая стала одной из крупнейших утечек персональных данных почти половины или всех американцев.

«Я здесь, чтобы предъявить обвинение китайским военным хакерам, а именно четырем членам Народно-освободительной армии Китая, во взломе компьютерной системы бюро кредитных историй Equifax», — сказал Барр.

По информации американского министерства юстиции, обвинительное заключение по девяти пунктам  вынесло большое федеральное жюри в Атланте на прошлой неделе. Четырех китайских хакера вступили в сговор, чтобы взломать компьютерные сети и получить несанкционированный доступ к компьютерам.

Также хакеры украли идентификационную информацию около 145 миллионов американцев и получили доступ к секретной коммерческой информации. Хакерская атака на Equifax соответствует «неприемлемой модели вторжений в компьютерные сети, финансируемых государством», резюмировал Уильям Барр.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #китай #хакеры #общество

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