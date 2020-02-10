Меркель с сожалением приняла отказ главы ХДС от участия в выборах в 2021 году

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление по поводу отказа главы Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера страны от ХДС на выборах в 2021 году.

«Я приняла это решение к сведению, сожалею о нем. Я думаю, что оно далось Аннегрет Крамп-Карренбауэр нелегко. Я благодарю ее за готовность и дальше сопровождать процесс поиска кандидатуры на пост канцлера и дальше в качестве председателя партии», – заявила Меркель журналистам.

10 февраля глава ХДС заявиа, что не будет выдвигаться в канцлеры ФРГ. По неподтвержденной информации, она планирует покинуть свой пост после предстоящих в 2021 году выборов.