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19:46   10 Февраля 2020
Весь мир

Меркель с сожалением приняла отказ главы ХДС от участия в выборах в 2021 году

Меркель с сожалением приняла отказ главы ХДС от участия в выборах в 2021 году

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление по поводу отказа главы Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера страны от ХДС на выборах в 2021 году.

«Я приняла это решение к сведению, сожалею о нем. Я думаю, что оно далось Аннегрет Крамп-Карренбауэр нелегко. Я благодарю ее за готовность и дальше сопровождать процесс поиска кандидатуры на пост канцлера и дальше в качестве председателя партии», – заявила Меркель журналистам.

 10 февраля глава ХДС заявиа, что не будет выдвигаться в канцлеры ФРГ. По неподтвержденной информации, она планирует покинуть свой пост после предстоящих в 2021 году выборов.

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Автор: Алина Бранцевич
#меркель #германия #выборы #фрг

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