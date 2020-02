Евродепутаты начнут пленарную сессию в Страсбурге с обсуждения расширения ЕС

Депутаты ЕП начнут пленарную сессию в Страсбурге с обсуждения предложений по улучшению политики расширения Европейского союза. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил представитель Европейского парламента.

По его словам, предстоящие дебаты, которые пройдут при участии еврокомиссара по вопросам расширения и политике соседства Оливера Вархели, коснутся предложений по пересмотру процесса расширения ЕС. Цель — придать новый импульс расширению Евросоюза.

Оливер Вархели подчеркнул, что Европейский союз заслуживает доверия, когда выполняет обязательства по процессу, который основан на заслугах. Процесс присоединения должен предполагать «обратимость».

