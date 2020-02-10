Евродепутаты начнут пленарную сессию в Страсбурге с обсуждения расширения ЕС

Депутаты ЕП начнут пленарную сессию в Страсбурге с обсуждения предложений по улучшению политики расширения Европейского союза. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил представитель Европейского парламента.

По его словам, предстоящие дебаты, которые пройдут при участии еврокомиссара по вопросам расширения и политике соседства Оливера Вархели, коснутся предложений по пересмотру процесса расширения ЕС. Цель — придать новый импульс расширению Евросоюза.

Оливер Вархели подчеркнул, что Европейский союз заслуживает доверия, когда выполняет обязательства по процессу, который основан на заслугах. Процесс присоединения должен предполагать «обратимость».

«Это означает, что если страна делает шаг назад в своих реформах, ЕС может повернуть вспять переговорный процесс», — резюмировал Оливер Вархели.