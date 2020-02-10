Минск продолжит поиск альтернативных России вариантов поставок нефти

Белоруссия рассчитывает покупать нефть в РФ в по цене 83-85 процентов от мировой без учета экспортной пошлины. Об этом заявил в понедельник первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

«Сейчас цена для нас на 17% ниже мировой, это только на размер пошлины. А если мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая», — отметил Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.

При этом, несмотря на договоренности, Белоруссия продолжит искать другие источники нефти. По словам Крутого, у республики уже решен вопрос с транзитом нефти из Казахстана. В Белоруссии рассчитывают, что поставщики нефти из РФ с 15 по 23 февраля обратятся с заявками на транзит.

9 февраля Минск попросил Москву отложить старт выплат по кредиту на строительство БелАЭС и снизить процентную ставку. Отмечается, что вопросы по кредиту остаются предметом переговоров профильных ведомств и министерств финансов. По словам первого ви, Белоруссия просит отложить время начала выплат по кредиту.