Минск продолжит поиск альтернативных России вариантов поставок нефти

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Нарколог назвал пиво и вино самыми опасными напитками для алкоголизма у женщин

Нарколог назвал пиво и вино самыми опасными напитками для алкоголизма у женщин

 Политолог Кошкин назвал шантажом позицию «Новой газеты» в отношении СКР

Политолог Кошкин назвал шантажом позицию «Новой газеты» в отношении СКР

МИД РФ указал на неэффективность некоторых министров в рамках «нормандского формата»

МИД РФ указал на неэффективность некоторых министров в рамках «нормандского формата»

 Крымско-татарский телеканал ATR прекратил вещание из-за отсутствия финансирования из госбюджета Украины

Крымско-татарский телеканал ATR прекратил вещание из-за отсутствия финансирования из госбюджета Украины
Турция ударила по 115 целям сирийской армии в ответ на обстрел своих военных

Турция ударила по 115 целям сирийской армии в ответ на обстрел своих военных

 Президент США предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле

Президент США предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле
Нарколог назвал пиво и вино самыми опасными напитками для алкоголизма у женщин

Нарколог назвал пиво и вино самыми опасными напитками для алкоголизма у женщин

 Политолог Кошкин назвал шантажом позицию «Новой газеты» в отношении СКР

Политолог Кошкин назвал шантажом позицию «Новой газеты» в отношении СКР

МИД РФ указал на неэффективность некоторых министров в рамках «нормандского формата»

МИД РФ указал на неэффективность некоторых министров в рамках «нормандского формата»

 Крымско-татарский телеканал ATR прекратил вещание из-за отсутствия финансирования из госбюджета Украины

Крымско-татарский телеканал ATR прекратил вещание из-за отсутствия финансирования из госбюджета Украины
Турция ударила по 115 целям сирийской армии в ответ на обстрел своих военных

Турция ударила по 115 целям сирийской армии в ответ на обстрел своих военных

 Президент США предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле

Президент США предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле
19:50   10 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Минск продолжит поиск альтернативных России вариантов поставок нефти

Минск продолжит поиск альтернативных России вариантов поставок нефти

Белоруссия рассчитывает покупать нефть в РФ в по цене 83-85 процентов от мировой без учета экспортной пошлины. Об этом заявил в понедельник первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

«Сейчас цена для нас на 17% ниже мировой, это только на размер пошлины. А если мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая», — отметил Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.

При этом, несмотря на договоренности, Белоруссия продолжит искать другие источники нефти. По словам Крутого, у республики уже решен вопрос с транзитом нефти из Казахстана. В Белоруссии рассчитывают, что поставщики нефти из РФ с 15 по 23 февраля обратятся с заявками на транзит.

9 февраля Минск попросил Москву отложить старт выплат по кредиту на строительство БелАЭС и снизить процентную ставку. Отмечается, что вопросы по кредиту остаются предметом переговоров профильных ведомств и министерств финансов. По словам первого ви, Белоруссия просит отложить время начала выплат по кредиту. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#нефть #белоруссия #крутой

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...