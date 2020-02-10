Си Цзиньпин распорядился не увольнять людей на фоне коронавируса
Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился в условиях распространения коронавируса обеспечить необходимые условия для жизни и труда китайцев, в первую очередь не допустить массовых увольнений. По его словам, следует развивать сферу онлайн-потребления.
«Необходимо активно содействовать возобновлению работы различных учреждений и производства на предприятиях», — добавил китайский лидер.
Также нужно усилить поддержку крупных предприятий, которые затронула эпидемия, продолжил Си Цзиньпин. Необходимо уделить пристальное внимание вопросам занятости и предотвратить массовые увольнения.
Daily media briefing on #2019nCoV with @DrTedros https://t.co/hewk9wyUtQ— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 10, 2020