Си Цзиньпин распорядился не увольнять людей на фоне коронавируса

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился в условиях распространения коронавируса обеспечить необходимые условия для жизни и труда китайцев, в первую очередь не допустить массовых увольнений. По его словам, следует развивать сферу онлайн-потребления​​​.

«Необходимо активно содействовать возобновлению работы различных учреждений и производства на предприятиях», — добавил китайский лидер.

Также нужно усилить поддержку крупных предприятий, которые затронула эпидемия, продолжил Си Цзиньпин. Необходимо уделить пристальное внимание вопросам занятости и предотвратить массовые увольнения.