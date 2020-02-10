Эксперты ВОЗ расследуют возникновение коронавируса в Китае

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения прибыла в КНР для расследования причин возникновения нового коронавируса. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

«Команда экспертов ВОЗ под руководством Брюса Эйлварда только что приехала в Китай, чтобы заложить основы для работы международной группы», — добавил Тедрос Гебрейесус.

По его словам, эксперты ВОЗ, в частности, помогут китайским властям расследовать причины появления нового типа коронавируса. Ранее Пекин сообщил ВОЗ, что в стране вспыхнула неизвестная пневмония. Возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV.