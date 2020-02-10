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18:51   10 Февраля 2020
Россия

Нарколог назвал пиво и вино самыми опасными напитками для алкоголизма у женщин

Нарколог назвал пиво и вино самыми опасными напитками для алкоголизма у женщин

Пиво и вино считаются относительно безвредными напитками из-за низкого содержания алкоголя. Врач-нарколог, психиатр Игорь Лазарев рассказал «Вечерней Москве», почему именно с этих напитков чаще всего начинается женский алкоголизм.

По мнению нарколога, самыми опасными для развития женского алкоголизма являются пиво и вино. Из-за низкого процента алкоголя в этих напитках люди недооценивают их опасность.

«Среди самых опасных с точки зрения наркологии видов алкоголя врачи выделили те, которые мифологизированы, как безвредные. Например, пиво или то же вино», — рассказал Лазарев.

Специалист считает, что даже если безобидный бокал вина превращается в ежедневную привычку – это можно считать алкогольной зависимостью. Кроме того, если человек начинает скрывать эту привычку от близких, то можно считать, что он сам признал эту проблему. При этом Лазарев считает алкоголизм условно-неизлечимым заболеванием.

«Можно добиться ремиссии, периодов, когда человек не употребляет. Бывает, что пациент не пьет десять лет, двадцать, но если вдруг снова начнет выпивать даже понемногу, то запои разовьются снова», — пояснил он.

Врач отметил, что в целом первые признаки развития алкогольной зависимости у обоих полов одинаковы, и пациенты обращаются к наркологам уже на второй стадии болезни.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#алкоголь #женщины #алкоголизм #нарколог

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