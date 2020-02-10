Бизнес РФ заинтересовало расширение сотрудничества с Боснией и Герцеговиной
В 2019 году сумма прямых инвестиций из РФ составила почти 880 миллионов долларов. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, российский бизнес заинтересовало расширение взаимодействия с Боснией и Герцеговиной.
«Москва и Сараево ведут регулярный, заинтересованный, доверительный политический диалог», — добавила Матвиенко.
Страны развивают торгово-экономическое сотрудничество, поэтому РФ — один из самых крупных инвесторов в экономику Боснии и Герцеговины, продолжила спикер Совфеда. Также Москву интересует развитие контактов на региональном уровне.
Поздравление Председателя СФ Валентины Матвиенко с Днем дипломатического работника ▶️ https://t.co/njl9SzUwzE@MID_RF #ДеньДипломата pic.twitter.com/2bHXaqOiep— Совет Федерации (@SovFedInfo) February 10, 2020