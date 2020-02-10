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18:45   10 Февраля 2020
Россия

Бизнес РФ заинтересовало расширение сотрудничества с Боснией и Герцеговиной

Бизнес РФ заинтересовало расширение сотрудничества с Боснией и Герцеговиной

В 2019 году сумма прямых инвестиций из РФ составила почти 880 миллионов долларов. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, российский бизнес заинтересовало расширение взаимодействия с Боснией и Герцеговиной.

«Москва и Сараево ведут регулярный, заинтересованный, доверительный политический диалог», — добавила Матвиенко.

Страны развивают торгово-экономическое сотрудничество, поэтому РФ — один из самых крупных инвесторов в экономику Боснии и Герцеговины​​​, продолжила спикер Совфеда. Также Москву интересует развитие контактов на региональном уровне.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #матвиенко #бизнес #босния и герцеговина

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