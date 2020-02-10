Умер российский разведчик Александр Голубев

Разведчик, участник штурма дворца Амина в Афганистане Александр Голубев умер в Москве.

«Светлая память об Александре Титовиче навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного», — говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Голубев родился 9 февраля 1936 года в крестьянской семье в белорусской деревне Похомлевичи Витебской области. Проходил срочную службу на Балтийском флоте. С 1959 года служил в органах государственной безопасности. После окончил Высшую Краснознаменную школу КГБ в 1964 году, работал в территориальных подразделениях. Во внешней разведке служил с 1969 года.

Согласно данным из открытых источников, Голубев возглавлял группу КГБ по взятию особо охраняемых объектов в Афганистане, участвовал в штурме дворца Амина, возглавлял разведывательное управление КГБ РСФСР.