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18:25   10 Февраля 2020
Россия

Умер российский разведчик Александр Голубев

Умер российский разведчик Александр Голубев

Разведчик, участник штурма дворца Амина в Афганистане Александр Голубев умер в Москве.

«Светлая память об Александре Титовиче навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного», — говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Голубев родился 9 февраля 1936 года в крестьянской семье в белорусской деревне Похомлевичи Витебской области. Проходил срочную службу на Балтийском флоте. С 1959 года служил в органах государственной безопасности. После окончил Высшую Краснознаменную школу КГБ в 1964 году, работал в территориальных подразделениях. Во внешней разведке служил с 1969 года. 

Согласно данным из открытых источников, Голубев возглавлял группу КГБ по взятию особо охраняемых объектов в Афганистане, участвовал в штурме дворца Амина, возглавлял разведывательное управление КГБ РСФСР.

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Автор: Алина Бранцевич
#разведка #голубев

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