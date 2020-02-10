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18:50   10 Февраля 2020
Россия

Политолог Кошкин назвал шантажом позицию «Новой газеты» в отношении СКР

Политолог Кошкин назвал шантажом позицию «Новой газеты» в отношении СКР

Это же не игра в кошки-мышки с таким серьезным государственным учреждением, как Следственный комитет. Такими словами заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал иск «Новой газеты» к ФАН.

Ранее представители либерального издания заявили, что следователи не расследовали гибель российских журналистов в ЦАР, а «набросились» на «Новую газету» и сотрудника Дениса Короткова, которого Федеральное агентство новостей уличило в связях с террористами.

Политолог Кошкин назвал шантажом позицию «Новой газеты» в отношении СКР

По словам Кошкина, если следователи требуют от «Новой газеты» предоставить информацию о Короткове, тогда издание вряд ли может заявить, что ничего не предоставит. Условия Следственному комитету РФ ставить нельзя, даже в соответствии с законодательством. 

« То есть это такие условия шантажа и каких-то" хочу"/"не буду". Какая-то песочница получается: если вы нам дадите такие бублики, то мы вам дадим такие пирожки», — добавил политолог.

ФАН зарекомендовал себя как объективное и оперативное информационное агентство, которое предоставляет достоверные данные, продолжил Кошкин. Ставить под сомнения материалы Федерального агентства новостей — весьма несолидно и сомнительно.

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Автор: Екатерина Розина
#скр #фан #новая газета #андрей кошкин

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