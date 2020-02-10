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18:01   10 Февраля 2020
Россия

Анализы на коронавирус взяли у ребенка, пока родителей не было дома

Анализы на коронавирус взяли у ребенка, пока родителей не было дома

Распространение коронавируса заставляет медслужбы обязательно брать анализы у всех туристов, вернувшихся из Китая. На взятие анализов у 10-летнего ребенка без ведома родителей пожаловалась жительница Петербурга.

«Школьница открыла дверь незнакомым людям. Объяснила, что родителей нет дома, что маме дозвониться не получается. Однако "гости" все-таки настояли на необходимости проведения анализа. Испуганная девочка согласилась»,  — рассказали в пресс-службе.

Мама девочка пожаловалась уполномоченному по правам ребенка в Петербурге на то, что медики пришли к ним домой и несмотря на отсутствие дома взрослых взяли анализы у девочки, недавно вернувшейся из Китая. Женщина не отрицает, что у медиков был повод проверить девочку на коронавирус, но не уверена, что они имели право проводить такую процедуру без родителей ребенка.

Детский омбудсмен Светлана Агапитова связалась с надзорным ведомством. В Роспотребнадзоре признали, что сотрудники превысили полномочия, и пообещали их наказать.

По данным на 10 февраля, более 40 тысяч человек в Китае заражены новым типом пневмонии, 908 заболевших скончались. За пределами Китая зарегистрировано более 350 случаев заражения коронавирусом в 30 странах мира. 

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Автор: Алина Бранцевич
#дети #петербург #коронавирус

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