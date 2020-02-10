Правительство Греции ускорит создание закрытых лагерей для мигрантов

Афины ускорят строительство закрытых лагерей для беженцев и нелегальных мигрантов. Об этом в понедельник. 10 февраля, сообщил официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас.

По его словам, увеличился миграционный поток с турецкого побережья, поэтому греческие острова переполнились беженцами. Ситуация выходит из-под контроля, а власти островов требуют навести порядок​​​.

Решить миграционную проблему решили так — усилили охрану границ, ускорили процедуру предоставления убежища, увеличили возвращение беженцев (в страну происхождения или прибытия), закрыли центры содержания.

«Мы делаем упор на вывоз мигрантов с островов, которые несут самое большое бремя миграционного кризиса», — добавил Стелиос Петсас.