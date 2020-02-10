Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Нарколог назвал пиво и вино самыми опасными напитками для алкоголизма у женщин

Нарколог назвал пиво и вино самыми опасными напитками для алкоголизма у женщин

 Политолог Кошкин назвал шантажом позицию «Новой газеты» в отношении СКР

Политолог Кошкин назвал шантажом позицию «Новой газеты» в отношении СКР

Украинская авиакомпания разрешила перевозить в салоне толстых питомцев

Украинская авиакомпания разрешила перевозить в салоне толстых питомцев

 Президенты Киргизии и Казахстана обсудили массовые беспорядки в селе Масанчи

Президенты Киргизии и Казахстана обсудили массовые беспорядки в селе Масанчи
Эксперты ВОЗ расследуют возникновение коронавируса в Китае

Эксперты ВОЗ расследуют возникновение коронавируса в Китае

 Правительство Греции ускорит создание закрытых лагерей для мигрантов

Правительство Греции ускорит создание закрытых лагерей для мигрантов
Нарколог назвал пиво и вино самыми опасными напитками для алкоголизма у женщин

Нарколог назвал пиво и вино самыми опасными напитками для алкоголизма у женщин

 Политолог Кошкин назвал шантажом позицию «Новой газеты» в отношении СКР

Политолог Кошкин назвал шантажом позицию «Новой газеты» в отношении СКР

Украинская авиакомпания разрешила перевозить в салоне толстых питомцев

Украинская авиакомпания разрешила перевозить в салоне толстых питомцев

 Президенты Киргизии и Казахстана обсудили массовые беспорядки в селе Масанчи

Президенты Киргизии и Казахстана обсудили массовые беспорядки в селе Масанчи
Эксперты ВОЗ расследуют возникновение коронавируса в Китае

Эксперты ВОЗ расследуют возникновение коронавируса в Китае

 Правительство Греции ускорит создание закрытых лагерей для мигрантов

Правительство Греции ускорит создание закрытых лагерей для мигрантов
17:46   10 Февраля 2020
Весь мир

Правительство Греции ускорит создание закрытых лагерей для мигрантов

Правительство Греции ускорит создание закрытых лагерей для мигрантов

Афины ускорят строительство закрытых лагерей для беженцев и нелегальных мигрантов. Об этом в понедельник. 10 февраля, сообщил официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас.

По его словам, увеличился миграционный поток с турецкого побережья, поэтому греческие острова переполнились беженцами. Ситуация выходит из-под контроля, а власти островов требуют навести порядок​​​.  

Решить миграционную проблему решили так  — усилили охрану границ, ускорили процедуру предоставления убежища, увеличили возвращение беженцев (в страну происхождения или прибытия), закрыли центры содержания.

«Мы делаем упор на вывоз мигрантов с островов, которые несут самое большое бремя миграционного кризиса»,  — добавил Стелиос Петсас.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#лагерь #мигранты #греция #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...