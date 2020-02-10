Правительство Греции ускорит создание закрытых лагерей для мигрантов
Афины ускорят строительство закрытых лагерей для беженцев и нелегальных мигрантов. Об этом в понедельник. 10 февраля, сообщил официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас.
По его словам, увеличился миграционный поток с турецкого побережья, поэтому греческие острова переполнились беженцами. Ситуация выходит из-под контроля, а власти островов требуют навести порядок.
Решить миграционную проблему решили так — усилили охрану границ, ускорили процедуру предоставления убежища, увеличили возвращение беженцев (в страну происхождения или прибытия), закрыли центры содержания.
«Мы делаем упор на вывоз мигрантов с островов, которые несут самое большое бремя миграционного кризиса», — добавил Стелиос Петсас.
Μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση επιτάσσει χώρους για κλειστά κέντρα στα νησιά https://t.co/SIvO561S5K— Stelios Petsas (@SteliosPetsas) February 10, 2020