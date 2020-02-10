МИД РФ не планирует эвакуировать членов российского посольства из Китая

Заместитель главы МИД России Игорь Моргулов заявил, что российская сторона не планирует эвакуацию персонала своего посольства из Китая из-за вспышки коронавируса.

«Нет, об эвакуации нашего посольства речи не идёт», — цитирует его РИА Новости.

5 февраля самолёты ВКС России эвакуировали россиян из провинции Хубэй. Как сообщили в посольстве России в Китае, из Хубэя были вывезены 144 человека. 9 января врачи сообщили о хорошем самочувствии эвакуированных. 7 февраля, в санаторий «Бодрость» в Екатеринбурге доставили 60 граждан Китая, признаков заболевания ни у кого не выявили. 10 февраля противотуберкулезный диспансер в Челябинске принял семь прибывших из КНР граждан на двухнедельный карантин. По словам врачей, все прибывшие не проявляют признаков заболевания.

По данным на 10 февраля, более 40 тысяч человек в Китае заражены новым типом пневмонии, 908 заболевших скончались. За пределами Китая зарегистрировано более 350 случаев заражения коронавирусом в 30 странах мира.