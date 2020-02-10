Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МИД РФ не планирует эвакуировать членов российского посольства из Китая

МИД РФ не планирует эвакуировать членов российского посольства из Китая

 Фальков не рассматривает науку и высшее образование по отдельности

Фальков не рассматривает науку и высшее образование по отдельности
Украинская авиакомпания разрешила перевозить в салоне толстых питомцев

Украинская авиакомпания разрешила перевозить в салоне толстых питомцев

 Президенты Киргизии и Казахстана обсудили массовые беспорядки в селе Масанчи

Президенты Киргизии и Казахстана обсудили массовые беспорядки в селе Масанчи
Ишингер сравнил «Северный поток – 2» с марафоном, который нужно добежать

Ишингер сравнил «Северный поток – 2» с марафоном, который нужно добежать

 Замкомандира разведки ПНС разочаровался в Саррадже и дезертировал на Украину

Замкомандира разведки ПНС разочаровался в Саррадже и дезертировал на Украину
МИД РФ не планирует эвакуировать членов российского посольства из Китая

МИД РФ не планирует эвакуировать членов российского посольства из Китая

 Фальков не рассматривает науку и высшее образование по отдельности

Фальков не рассматривает науку и высшее образование по отдельности
Украинская авиакомпания разрешила перевозить в салоне толстых питомцев

Украинская авиакомпания разрешила перевозить в салоне толстых питомцев

 Президенты Киргизии и Казахстана обсудили массовые беспорядки в селе Масанчи

Президенты Киргизии и Казахстана обсудили массовые беспорядки в селе Масанчи
Ишингер сравнил «Северный поток – 2» с марафоном, который нужно добежать

Ишингер сравнил «Северный поток – 2» с марафоном, который нужно добежать

 Замкомандира разведки ПНС разочаровался в Саррадже и дезертировал на Украину

Замкомандира разведки ПНС разочаровался в Саррадже и дезертировал на Украину
17:32   10 Февраля 2020
Россия

МИД РФ не планирует эвакуировать членов российского посольства из Китая

МИД РФ не планирует эвакуировать членов российского посольства из Китая

Заместитель главы МИД России Игорь Моргулов заявил, что российская сторона не планирует эвакуацию персонала своего посольства из Китая из-за вспышки коронавируса.

«Нет, об эвакуации нашего посольства речи не идёт»,  — цитирует его РИА Новости.

5 февраля самолёты ВКС России эвакуировали россиян из провинции Хубэй. Как сообщили в посольстве России в Китае, из Хубэя были вывезены 144 человека. 9 января врачи сообщили о хорошем самочувствии эвакуированных. 7 февраля, в санаторий «Бодрость» в Екатеринбурге доставили 60 граждан Китая, признаков заболевания ни у кого не выявили. 10 февраля противотуберкулезный диспансер в Челябинске принял семь прибывших из КНР граждан на двухнедельный карантин. По словам врачей, все прибывшие не проявляют признаков заболевания.

По данным на 10 февраля, более 40 тысяч человек в Китае заражены новым типом пневмонии, 908 заболевших скончались. За пределами Китая зарегистрировано более 350 случаев заражения коронавирусом в 30 странах мира. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#мид рф #посольство рф #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...