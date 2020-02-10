Украинская авиакомпания разрешила перевозить в салоне толстых питомцев

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» с 12 февраля увеличивает норму перевозки животных в салоне до 10 килограммов, сообщила в понедельник пресс-служба авиакомпании.

«Многие из нас в МАУ имеют домашнего любимца, некоторые даже не одного. Поэтому мы очень хорошо понимаем, насколько критичными могут быть даже лишние 500 грамм. Соответственно, чтобы перед полетом нашим пассажирам не приходилось сажать "пушистиков" на диету или ломать голову над тем, как облегчить вес контейнера, мы добавили два килограмма к максимально разрешенной норме, действующей у большинства авиаперевозчиков», — заявила директор по коммуникациям «МАУ» Евгения Сацкая.

При этом подчеркивается, что для собак-поводырей нет никаких ограничений по росту и весу.

Вопрос об изменении норм для веса питомцев стал актуален 6 ноября 2019 года, когда в московском аэропорту «Шереметьево» сотрудница «Аэрофлота» не разрешила взять в салон кота, который вместе с переноской весил 10 кг вместо максимально положенных восьми. Хозяину предложили сдать толстого кота в багаж.