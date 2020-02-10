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 Фальков не рассматривает науку и высшее образование по отдельности

Фальков не рассматривает науку и высшее образование по отдельности
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17:24   10 Февраля 2020
Россия

Фальков не рассматривает науку и высшее образование по отдельности

Фальков не рассматривает науку и высшее образование по отдельности

Науку и высшее образование невозможно рассматривать по отдельности, чтобы изменить одно, необходимо вносить изменения и в другое. Об этом в комментарии РИА Новости заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По его словам, наука и образование — две стороны одной медали, высшее образование в том числе​​​. Если нужны результаты в науке, тогда необходимо заниматься университетами.  

«Если мы хотим, чтобы наше высшее образование изменилось, мы должны многое поменять в организации научной деятельности, в том числе внедрять новые форматы такой организации, — объяснил Фальков.

Задача Минобрнауки РФ — не только наладить диалог, но и вовлечь все заинтересованные стороны, чтобы обеспечить развитие.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#наука #общество #минобрнауки #высшее образование

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