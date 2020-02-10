Лавров сравнил дипломата с патриотом

Честность, порядочность, надежность, владение пером и словом, обширная эрудиция, готовность работать с полной самоотдачей — отличительные черты дипломата. Такими словами министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника.

«Дипломат — прежде всего патриот», — сказал глава МИД РФ.

По его словам, национальная дипломатия не только насчитывает многовековую историю, но и славится традициями. Во все времена дипломаты с честью служили отчизне и до конца выполняли долг перед родиной.

Министерство продолжит развивать экономическую дипломатию, обеспечивать интересы россиян и соотечественников за рубежом. Сергей Лавров призвал в год 75-летия Великой Победы удвоить усилия по противодействию любым поползновениям сфальсифицировать историю Второй мировой и Великой Отечественной войны.