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 Фальков не рассматривает науку и высшее образование по отдельности

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Украинская авиакомпания разрешила перевозить в салоне толстых питомцев

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 Президенты Киргизии и Казахстана обсудили массовые беспорядки в селе Масанчи

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17:01   10 Февраля 2020
Россия

Лавров сравнил дипломата с патриотом

Лавров сравнил дипломата с патриотом

Честность, порядочность, надежность, владение пером и словом, обширная эрудиция, готовность работать с полной самоотдачей — отличительные черты дипломата. Такими словами министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника.

«Дипломат  — прежде всего патриот», — сказал глава МИД РФ.

По его словам, национальная дипломатия не только насчитывает многовековую историю, но и славится традициями. Во все времена дипломаты с честью служили отчизне и до конца выполняли долг перед родиной. 

Министерство продолжит развивать экономическую дипломатию, обеспечивать интересы россиян и соотечественников за рубежом. Сергей Лавров призвал в год 75-летия Великой Победы удвоить усилия по противодействию любым поползновениям сфальсифицировать историю Второй мировой и Великой Отечественной войны.

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Автор: Анатолий Кубарев
#лавров #мид рф #дипломат #патриот

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