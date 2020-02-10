Лавров сравнил дипломата с патриотом
Честность, порядочность, надежность, владение пером и словом, обширная эрудиция, готовность работать с полной самоотдачей — отличительные черты дипломата. Такими словами министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника.
«Дипломат — прежде всего патриот», — сказал глава МИД РФ.
По его словам, национальная дипломатия не только насчитывает многовековую историю, но и славится традициями. Во все времена дипломаты с честью служили отчизне и до конца выполняли долг перед родиной.
Министерство продолжит развивать экономическую дипломатию, обеспечивать интересы россиян и соотечественников за рубежом. Сергей Лавров призвал в год 75-летия Великой Победы удвоить усилия по противодействию любым поползновениям сфальсифицировать историю Второй мировой и Великой Отечественной войны.
#Лавров: Дипломат – прежде всего патриот. Честность, порядочность, надежность, владение пером и словом, обширная эрудиция, готовность работать с полной самоотдачей – его отличительные черты. ???? https://t.co/39Bep1itrs #ДеньДипломата pic.twitter.com/nwx4yJ0NUE— МИД России ???????? (@MID_RF) February 9, 2020