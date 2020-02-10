Гаспарян назвал «истерикой» иск «Новой газеты» к ФАН за публикации о связях газеты с ИГ*

Редакция «Новой газеты» подала иск против ФАН за публикации с доказательствами сотрудничества газеты с террористами запрещенного в РФ ИГ*. Радиоведущий и публицист Армен Гаспарян считает, что связь газеты с террористами – давно не новость.

Журналисты ФАН доказали, что спецкорреспондет газеты Денис Коротков не только сотрудничает с сирийскими террористами, но и выполняет заказы беглого олигарха Михаила Ходорковского.

«То, что «Новая газета», как очень многие другие либеральные средства массовой информации, занималась аналогичной деятельностью на протяжении уже даже не одного десятилетия – тоже является фактом. То, что они устраивают истерику всякий раз, когда их за этим ловят – тоже не является какой-то новостью или неожиданностью. Здесь новость будет, если Следственный комитет возбудит уголовное дело. Это уже будет богатый сигнал для представителей либерального лагеря», – рассказал Гаспарян в беседе с IReactor.

Федеральное агентство новостей, в свою очередь, готово предоставить суду и правоохранительным органам все необходимые доказательства сотрудничества либеральных СМИ с террористическими группировками. Кроме того, редакция намерена информировать россиян о преступной деятельности либералов, поддерживающих террористов.

* – террористическая организация, запрещена в РФ.