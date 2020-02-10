Двое болевших коронавирусом в РФ выздоровели

Двое граждан КНР с коронавирусом в РФ готовятся к выписке, сообщила глава Роспотребнадзор Анна Попова.

7 февраля, в санаторий «Бодрость» в Екатеринбурге доставили 60 граждан Китая. Им провели необходимые обследования и взяли анализы, результаты которых показали, что китайцы заболевания не имеют. 9 января директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова сообщила о хорошем самочувствии россиян, которые были эвакуированы ранее из Китая в санаторий под Тюменью. Сегодня противотуберкулезный диспансер в Челябинске принял прибывших из КНР граждан на двухнедельный карантин. По словам главного санитарного врача области Анатолия Семенова, все семь госпитализированных не проявляют признаков заболевания.

По данным на 10 февраля, более 40 тысяч человек в Китае заражены новым типом пневмонии, 908 заболевших скончались. За пределами Китая зарегистрировано более 350 случаев заражения коронавирусом в 30 странах мира.