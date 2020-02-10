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МИД РФ не планирует эвакуировать членов российского посольства из Китая

МИД РФ не планирует эвакуировать членов российского посольства из Китая

 Фальков не рассматривает науку и высшее образование по отдельности

Фальков не рассматривает науку и высшее образование по отдельности
Украинская авиакомпания разрешила перевозить в салоне толстых питомцев

Украинская авиакомпания разрешила перевозить в салоне толстых питомцев

 Президенты Киргизии и Казахстана обсудили массовые беспорядки в селе Масанчи

Президенты Киргизии и Казахстана обсудили массовые беспорядки в селе Масанчи
Ишингер сравнил «Северный поток – 2» с марафоном, который нужно добежать

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 Замкомандира разведки ПНС разочаровался в Саррадже и дезертировал на Украину

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16:38   10 Февраля 2020
Россия

Двое болевших коронавирусом в РФ выздоровели

Двое болевших коронавирусом в РФ выздоровели

Двое граждан КНР с коронавирусом в РФ готовятся к выписке, сообщила глава Роспотребнадзор Анна Попова.

7 февраля, в санаторий «Бодрость» в Екатеринбурге доставили 60 граждан Китая. Им провели необходимые обследования и взяли анализы, результаты которых показали, что китайцы заболевания не имеют. 9 января директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова сообщила о хорошем самочувствии россиян, которые были эвакуированы ранее из Китая в санаторий под Тюменью. Сегодня противотуберкулезный диспансер в Челябинске принял прибывших из КНР граждан на двухнедельный карантин. По словам главного санитарного врача области Анатолия Семенова, все семь госпитализированных не проявляют признаков заболевания.

По данным на 10 февраля, более 40 тысяч человек в Китае заражены новым типом пневмонии, 908 заболевших скончались. За пределами Китая зарегистрировано более 350 случаев заражения коронавирусом в 30 странах мира. 

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Автор: Алина Бранцевич
#роспотребнадзор #попова #коронавирус

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