Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МИД РФ не планирует эвакуировать членов российского посольства из Китая

МИД РФ не планирует эвакуировать членов российского посольства из Китая

 Фальков не рассматривает науку и высшее образование по отдельности

Фальков не рассматривает науку и высшее образование по отдельности
Украинская авиакомпания разрешила перевозить в салоне толстых питомцев

Украинская авиакомпания разрешила перевозить в салоне толстых питомцев

 Президенты Киргизии и Казахстана обсудили массовые беспорядки в селе Масанчи

Президенты Киргизии и Казахстана обсудили массовые беспорядки в селе Масанчи
Ишингер сравнил «Северный поток – 2» с марафоном, который нужно добежать

Ишингер сравнил «Северный поток – 2» с марафоном, который нужно добежать

 Замкомандира разведки ПНС разочаровался в Саррадже и дезертировал на Украину

Замкомандира разведки ПНС разочаровался в Саррадже и дезертировал на Украину
МИД РФ не планирует эвакуировать членов российского посольства из Китая

МИД РФ не планирует эвакуировать членов российского посольства из Китая

 Фальков не рассматривает науку и высшее образование по отдельности

Фальков не рассматривает науку и высшее образование по отдельности
Украинская авиакомпания разрешила перевозить в салоне толстых питомцев

Украинская авиакомпания разрешила перевозить в салоне толстых питомцев

 Президенты Киргизии и Казахстана обсудили массовые беспорядки в селе Масанчи

Президенты Киргизии и Казахстана обсудили массовые беспорядки в селе Масанчи
Ишингер сравнил «Северный поток – 2» с марафоном, который нужно добежать

Ишингер сравнил «Северный поток – 2» с марафоном, который нужно добежать

 Замкомандира разведки ПНС разочаровался в Саррадже и дезертировал на Украину

Замкомандира разведки ПНС разочаровался в Саррадже и дезертировал на Украину
16:43   10 Февраля 2020
Россия

МВД РФ обезопасит матчи ЧЕ-2020 по футболу в Петербурге

МВД РФ обезопасит матчи ЧЕ-2020 по футболу в Петербурге

Подразделения российского министерства внутренних дел полностью обезопасят матчи чемпионата Европы по футболу, часть которых в 2020 году пройдет в Петербурге. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил представитель ведомства. 

Ранее в Сочи провели семинар по вопросам безопасности футбольных матчей, в котором поучаствовали представители МВД, Российского футбольного союза, эксперты УЕФА, а также работники футбольных клубов и лиг​​​.

Участники семинара отметили необходимость консолидации усилий как правоохранительных органов, так и спортивного сообщества , чтобы обеспечить порядок при проведении футбольных матчей.

«Для недопущения хулиганского поведения, использования пиротехники и иных правонарушений», — добавили в МВД РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#безопасность #мвд рф #че-2020 #матчи

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...