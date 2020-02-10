МВД РФ обезопасит матчи ЧЕ-2020 по футболу в Петербурге
Подразделения российского министерства внутренних дел полностью обезопасят матчи чемпионата Европы по футболу, часть которых в 2020 году пройдет в Петербурге. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил представитель ведомства.
Ранее в Сочи провели семинар по вопросам безопасности футбольных матчей, в котором поучаствовали представители МВД, Российского футбольного союза, эксперты УЕФА, а также работники футбольных клубов и лиг.
Участники семинара отметили необходимость консолидации усилий как правоохранительных органов, так и спортивного сообщества , чтобы обеспечить порядок при проведении футбольных матчей.
«Для недопущения хулиганского поведения, использования пиротехники и иных правонарушений», — добавили в МВД РФ.
#ДоброеУтро! Начните новую рабочую неделю с улыбки и отличного настроения! #Фото @gazeta_petrovka (Газета "Петровка,38")#МВД #МВДРоссии #Полиция #ПолицияРоссии #Россия #Police #RussianPolice #Russia pic.twitter.com/NTf8o4ElXi— Сайт МВД России (@mvd_official) February 10, 2020