Донбасс не примет участие во Всероссийской переписи населения

Перепись населения РФ в 2020 году не будет распространяться на жителей Донбасса с российским гражданством, заявил замглавы Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Смелов.

«Жители Донбасса живут там, могут иметь гражданство РФ, но в численности постоянного населения они не будут», — сказал Смелов в понедельник на «круглом столе» в Госдуме.

Смелов пояснил, что главная цель переписи – это подсчитать число постоянно проживающих в стране граждан, и живущие на Донбассе россияне к ним не относятся. Опрашиваемые смогут отвечать на вопросы переписчиков на одном из десяти представленных языков.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Жители России смогут ответить на вопросы дистанционно на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).