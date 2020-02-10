Минпромторг предложил перенести внедрение системы цифровой маркировки молочных продуктов

Министерство промышленности и торговли предлагает перенести внедрение системы цифровой маркировки молочных продуктов «Честный знак». Об этом сказано в сообщении ведомства.

Минпромторг предлагает начать производителям регистрацию в системе с 1 июня.

«С 1 декабря 2020 года может стартовать обязательная маркировка продукции со сроком годности свыше 1 года, а с 1 марта 2021 года — продукции со сроком годности менее одного года», — указано в сообщении Минпромторга.

При этом ведомство предлагает разрешить производить оборот оставшейся немаркированной продукции до окончания ее срока годности.

Ранее генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов заявил, что внедрение новой системы цифровой маркировки молочных продуктов могут отложить до 2021 года. По его словам, Россия пока не готова к такой системе маркировки, а техническая готовность проекта находится на очень низком уровне.