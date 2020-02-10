Северную столицу РФ предложили переименовать в Петербург на законодательном уровне

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил переименовать Санкт-Петербург в более короткий вариант – Петербург.

«В повседневной жизни люди давно уже не говорят Санкт-Петербург. Говорят Петербург или еще короче — Питер. В этом смысле нынешнее длинное и сложное название выглядит атавизмом», — написал Петров на своей странице в Facebook.

Петров пояснил, что россияне почти не употребляют двойное длинное название города. По словам депутата, многие жители России считают, что Санкт-Петербург назвали в честь императора Петра I, а не апостола Петра.

Ранее депутат ЗакСа Александр Егоров на обсуждении поправок к Конституции предложил сделать Петербург второй столицей России. По словам члена рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ Сергея Белова, Петербург итак де-факто является второй столицей России, ведь в нем находятся Конституционный суд и командование ВМФ России