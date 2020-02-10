Ишингер сравнил «Северный поток – 2» с марафоном, который нужно добежать

Руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что считает неправильным «душить» российский газовый проект «Северный поток – 2», в который уже инвестированы огромные деньги.

Об этом Ишингер заявил в понедельник, 10 февраля на пресс-конференции в Берлине.

По его мнению, останавливать строительство «Северного потока – 2» было бы неправильно и с экономической точки зрения, и с политической, вне зависимости от того нужно ли считать российский проект хорошим или плохим.

«Неправильно сейчас взять и задушить проект, в который были уже инвестированы миллиарды. Я считаю, что сейчас – это не только экономически бессмысленно, но и политически неправильно искусственно останавливать его», — подчеркнул он.

При этом Ишингер сравнил ситуацию вокруг строительства российского газопровода с марафонской дистанцией, когда бегун уже пробежал 41 километр, и вдруг за один круг до конца дистанции ему вдруг говорят, что заканчивать не нужно.