Парад Победы в Москве продлится полтора часа

Парад Победы 9 мая в Москве продлится полтора часа, а не один час, как это было в 2018 и 2019 годах. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании по подготовке и проведению парада.

По словам российского министра обороны, в 2020 году парад Победы будет более масштабным и запоминающимся. Шойгу рассказал, что ожидается визит множества делегаций и лидеров зарубежных стран. Главными гостями парада станут ветераны Великой Отечественной войны со всей России.

«Для ветеранов подготовлена специальная праздничная программа, рассчитанная на четыре дня», — пояснил министр обороны РФ.

Шойгу добавил, что в 2020 году в параде поучаствует 15 тысяч военных и порядка четырех сотен единиц авиа- и сухопутной техники. На парад пригласили подразделения двадцати иностранных армий, в том числе входящих в состав СНГ, и ряд из них свое участие уже подтвердили.